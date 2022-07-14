Іспанія зробить проїзд у потягах безкоштовним

Повпливала на це і висока інфляція в Європі. Так, безплатний проїзд в Іспанії буде доступний з 1 вересня 2022 року.

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Квитки на кілька поїздок на потяги, які обслуговуються мережевими державними службами Cercanías, Rodalies і Media Distance, будуть безкоштовними з 1 вересня,

– оголосив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

При цьому зазначається, що пропозиція не поширюється на квитки в один кінець або на поїздки на далеку відстань. Безкоштовні квитки будуть розраховані щонайменше на 10 зворотних поїздок.

До слова, зараз ціни на громадський транспорт по всій Іспанії вже скоротилися вдвічі у відповідь на швидке зростання рівня енергоносіїв та інфляції.

Для чого таке рішення

У Міністерстві транспорту Іспанії наголосили, що цей захід максимально заохочуватиме використовувати саме цей вид колективного громадського транспорту, щоб гарантувати необхідні щоденні поїздки безпечним, надійним, комфортним, економічним і стійким транспортним засобом у надзвичайних обставинах постійного зростання цін на енергію та паливо.

Схема Renfe була оголошена незабаром після того, як уряд Іспанії зобов’язався знизити на 50% плату за громадський транспорт для державного транспорту.

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