В Іспанії стартував унікальний експеримент з 4-денного робочого тижня

У Валенсії запускають пілотний експеримент, щоб проаналізувати вплив чотириденного робочого тижня на здоров’я та добробут громадян, навколишнє середовище та економіку, особливо у сфері торгівлі, туризму і дозвілля.

Тестування проводиться протягом місяця, використовуючи чотири вихідні в понеділок з 10 квітня по 7 травня лише, на які припадають державні свята.

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4-дений робочий тиждень у Валенсії

Метою цієї ініціативи, дані якої, як очікується, буде опубліковано в липні, є визначення її впливу на громадян, а не тільки на бізнес, фінанси чи державне управління, як це було зроблено в інших країнах.

Це не скорочення тривалості робочого часу, оскільки річне обчислення відпрацьованого часу не скорочуватиметься. Це не програма скорочення робочого часу. Це не наше питання, це питання роботодавця, працівників і переговорів у цій сфері. Мова йде про тестування, досвід" у осі інновацій, яка створена для людей,

– сказав мер Валенсії Хоана Рібо.

Як зазначає міська влада Валенсії, завдяки цій ініціативі місто стало "першим у світі, яке протягом місяця реалізовує пілотний проєкт із 32-годинним робочим тижнем", орієнтований на громадян, а не на бізнес.

Інші подібні експерименти

Іспанія є однією з країн, які вже випробували експерименти зі скороченим робочим тижнем. Місцеві компанії добровільно брали участь в програмі, щоб вивчити вплив такого графіка на продуктивність праці.

Однак, нещодавній наймасштабніший експеримент цього ж плану у Великій Британії продемонстрував ефективність скороченого робочого тижня. Більшість компаній, які брали участь, вирішили не повертатись до попереднього графіка роботи, що свідчить про успішність нового підходу.