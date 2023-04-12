Тестирование проводится в течение месяца, используя четыре выходных в понедельник с 10 апреля по 7 мая только на которые приходятся государственные праздники.

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4-дневная рабочая неделя в Валенсии

Целью этой инициативы, данные которой, как ожидается, будут опубликованы в июле, является определение ее влияния на граждан, а не только на бизнес, финансы или государственное управление, как это было сделано в других странах.

Это не сокращение продолжительности рабочего времени, поскольку годовое вычисление отработанного времени не будет сокращаться. Это не программа сокращения рабочего времени. Это не наш вопрос, это вопрос работодателя, работников и переговоров в этой сфере. Речь идет о тестировании, опыте" в оси инноваций, которая создана для людей,

– сказал мэр Валенсии Хоана Рибо.

Как отмечает городские власти Валенсии, благодаря этой инициативе город стал "первым в мире, который в течение месяца реализует пилотный проект с 32-часовой рабочей неделей", ориентированный на граждан, а не на бизнес.

Другие подобные эксперименты

Испания является одной из стран, уже испытавших эксперименты с сокращенной рабочей неделей. Местные компании добровольно участвовали в программе, чтобы изучить влияние такого графика на производительность труда.

Однако недавний масштабный эксперимент этого же плана в Великобритании продемонстрировал эффективность сокращенной рабочей недели. Большинство участвовавших компаний решили не возвращаться к предыдущему графику работы, что свидетельствует об успешности нового подхода.