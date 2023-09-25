Ще одна країна збирається запровадити податок для туристів

Влада Ісландії вирішила запровадити туристичний податок. Щоправда, коли він почне діяти і яким буде, наразі невідомо.

В Ісландії запровадять податок для туристів

Скандинавська країна планує додати новий податок, який сприятиме досягненню кліматичних цілей та сталого розвитку. Гроші, які збиратимуть з іноземців, планують витратити на реалізацію проєктів у галузі екології.

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Туризм в Ісландії справді виріс у геометричній прогресії за останнє десятиліття, і це, очевидно, впливає, зокрема, і на клімат,

— сказала прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоттір.

Влада Ісландії вже співпрацює з туристичними компаніями, щоб зробити життя в країні екологічно безпечним, – наприклад, переводять весь транспорт на електричний. І це не єдиний проєкт, що вони планують реалізувати разом.

Хоча ніяких конкретних даних про точну вартість не було надано, Якобсдоттір зазначив, що тариф "не буде високим", і він буде застосований як міський податок для людей, які залишаються в Ісландії.

Туристичні податки у популярних країнах та містах – звичайна практика. Вони вже діють у багатьох локаціях у Європі та Азії.

Які країни світу змушують заплатити за в'їзд і не тільки?

Численні країни та міста, включно з кількома європейськими, нещодавно запровадили плату для відвідувачів. Таке рішення прийнято не лише, щоб отримати прибуток, але й стримати величезний наплив туристів.