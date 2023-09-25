Ще одна країна збирається запровадити податок для туристів
Джерело:Travel and Leisure
Влада Ісландії вирішила запровадити туристичний податок. Щоправда, коли він почне діяти і яким буде, наразі невідомо.
В Ісландії запровадять податок для туристів
Скандинавська країна планує додати новий податок, який сприятиме досягненню кліматичних цілей та сталого розвитку. Гроші, які збиратимуть з іноземців, планують витратити на реалізацію проєктів у галузі екології.
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Туризм в Ісландії справді виріс у геометричній прогресії за останнє десятиліття, і це, очевидно, впливає, зокрема, і на клімат,
— сказала прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоттір.
Влада Ісландії вже співпрацює з туристичними компаніями, щоб зробити життя в країні екологічно безпечним, – наприклад, переводять весь транспорт на електричний. І це не єдиний проєкт, що вони планують реалізувати разом.
Хоча ніяких конкретних даних про точну вартість не було надано, Якобсдоттір зазначив, що тариф "не буде високим", і він буде застосований як міський податок для людей, які залишаються в Ісландії.
Туристичні податки у популярних країнах та містах – звичайна практика. Вони вже діють у багатьох локаціях у Європі та Азії.
Які країни світу змушують заплатити за в'їзд і не тільки?
Численні країни та міста, включно з кількома європейськими, нещодавно запровадили плату для відвідувачів. Таке рішення прийнято не лише, щоб отримати прибуток, але й стримати величезний наплив туристів.
Суми стягнень коливаються від 50 центів до десятків євро. Дізнайтеся детальніше про які суми йдеться та в яких країнах туристи тепер мають сплачувати обов'язкові збори. Зазначимо, і хоча зазвичай щоденна сума податку є невеликою, протягом тижня сім'я із чотирьох осіб може заплатити місту понад 115 євро, не враховуючи вартість проживання, транспорту та сувенірів.