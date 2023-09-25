В Исландии введут налог для туристов

Скандинавская страна планирует добавить новый налог, который будет способствовать достижению климатических целей и устойчивому развитию. Деньги, собираемые с иностранцев, планируют потратить на реализацию проектов в области экологии.

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Туризм в Исландии действительно вырос в геометрической прогрессии за последнее десятилетие, и это, очевидно, влияет, в частности, и на климат,

- сказала премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир.

Власти Исландии уже сотрудничают с туристическими компаниями, чтобы сделать жизнь в стране экологически безопасной – например, переводят весь транспорт на электрический. И это не единственный проект, который они планируют реализовать вместе.

Хотя никакие конкретные данные о точной стоимости не были предоставлены, Якобсдоттир отметил, что тариф "не будет высоким", и он будет применен как городской налог для людей, остающихся в Исландии.

Туристические налоги в популярных странах и городах – обычная практика. Они уже действуют во многих локациях в Европе и в Азии.

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Многочисленные страны и города, включая несколько европейских, недавно ввели плату для посетителей. Такое решение принято не только, чтобы получить прибыль, но и умерить огромный наплыв туристов.