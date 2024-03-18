Вже вчетверте за 3 місяці: в Ісландії знову почалося виверження вулкана

В Ісландії на півострові Рейк'янес сталося вже четверте за 3 місяці виверження вулкана. Між горами Стура-Скугфелл та Хагафелл утворилася тріщина у землі завдовжки близько 3 кілометри.

У Метеорологічному центрі Ісландії (IMO) повідомили, що виверження вулкана почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє виверження 8 лютого.

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В Ісландії знову почалося виверження вулкана

Місце виверження знаходиться за кілька кілометрів на північний схід від Гріндавіка, прибережного міста з населенням 3 800 осіб і приблизно за 50 кілометрів на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка. Напередодні мешканців евакуювали перед першим виверженням.

В Ісландії почалось потужне виверження вулкана / Фото CNN

Це вже 4 за три місяці і 7 за три роки виверження вулкана в Ісландії. До березня 2021 року на півострові не було вивержень майже 800 років.

Експерти IMO нарахували близько 80 землетрусів. Довжина розколини оцінюється приблизно в 3 кілометри, що приблизно відповідає розміру останнього виверження в лютому, коли з населеного пункту, в якому мешкають близько чотири тисячі осіб, евакуювали усіх жителів,

– йдеться у повідомленні.

Більшість мешканців Гріндавіка розселились у друзів або родичів. Кількох з них, які встигли повернутися додому після попереднього виверження, знову було евакуйовано. Уряд Ісландії вже представив законопроєкт, який дасть змогу жителям продати свої будинки державній компанії.

В Ісландії почалося потужне виверження вулкана на півострові Рейк'янес: дивіться відео

Що кажуть вчені?

На тлі нових вивержень вулканологи заявили, що йдеться про початок нової ери сейсмічної активності в регіоні.

Вчені побоюються, що вони можуть тривати десятиліттями, і ісландська влада почала будувати греблі, щоб відвести потоки лави від будинків і найважливіших об'єктів інфраструктури.