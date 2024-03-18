В Метеорологическом центре Исландии (IMO) сообщили, что извержение вулкана началось между Хагафеллом и Стора-Скогфеллом на полуострове, в том же районе, где произошло предыдущее извержение 8 февраля.

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В Исландии снова началось извержение вулкана

Место извержения находится в нескольких километрах к северо-востоку от Гриндавика, прибрежного города с населением 3 800 человек и примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика. Накануне жителей эвакуировали перед первым извержением.

В Исландии началось мощное извержение вулкана / Фото CNN

Это уже 4 за три месяца и 7 за три года извержения вулкана в Исландии. До марта 2021 года на полуострове не было извержений почти 800 лет.

Эксперты IMO насчитали около 80 землетрясений. Длина раскола оценивается примерно в 3 километра, что примерно соответствует размеру последнего извержения в феврале, когда из населенного пункта, в котором проживают около четырех тысяч человек, эвакуировали всех жителей,

– говорится в сообщении.

Большинство жителей Гриндавика расселились у друзей или родственников. Несколько из них, которые успели вернуться домой после предыдущего извержения, снова были эвакуированы. Правительство Исландии уже представило законопроект, который позволит жителям продать свои дома государственной компании.

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Что говорят ученые?

На фоне новых извержений вулканологи заявили, что речь идет о начале новой эры сейсмической активности в регионе.

Ученые опасаются, что они могут длиться десятилетиями, и исландские власти начали строить плотины, чтобы отвести потоки лавы от домов и важнейших объектов инфраструктуры.