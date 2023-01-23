У Департаменті інтеграції Ірландії заявили про зупинення прийому новоприбулих біженців у транзитному пункті Citywest, що розташований у Дубліні. Тамтешня влада закликає не приїжджати в країну осіб, які розраховують отримати прихисток. Усе через брак житла.

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Нові обмеження не стосуються українців

Це не вперше, коли ірландський уряд був змушений закрити хаб для біженців. Так, Ірландія уже вдавалася до заходів, аби звільнити та зберегти більше місць для мігрантів з України. Влітку 2022-го заради українців країна призупинила безвізовий режим для переселенців, які прибували з усієї Європи.

На цей раз обмеження також не стосуються вимушених переселенців з України, які втікають від російсько-української війни. Тимчасовий заклик не приїжджати до Ірландії спрямований на біженців з інших країн.

З усім тим, шукачів прихистку попереджають, що вони можуть опинитися без даху над головою. Нестачу житла прогнозують щонайменше до середини лютого.

Департамент просить тих, хто зараз перебуває у безпечних місцях, не їхати до Ірландії найближчим часом, оскільки розміщення не може бути гарантовано,

– йдеться у повідомленні Департаменту інтеграції Ірландії.

За словами міністра інтеграції Родеріка О'Гормана, всі зусилля спрямують на те, щоб надати житло найуразливішим категоріям:

жінкам;

дітям;

пенсіонерам;

особам з інвалідністю;

До слова! Ірландія прихистила майже 53 тисячі українських біженців, а також близько 19 тисяч біженців з інших країн. Крім цього, за перші два тижні січня 2023 року прибуло 1500 біженців.