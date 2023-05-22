Маленький українець прийшов у садок Ірландії у вишиванці: реакція вихователів розчулила маму

Українка, яка знайшла прихисток в Ірландії, одягла сина до садочка у традиційну вишиванку. Жінка навіть не здогадувалась, як відреагують вихователі та інші діти.

Користувачка тікток під ніком Lisa Niedova розчулила мережу історією про підтримку свого сина в ірландському садочку. Вона вбрала малого у традиційну сорочку до українського Дня вишиванки. Коли ввечері прийшла забирати сина – не стримала сліз.

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Підтримка в ірландському садочку розчулила українку

Хлопчик – єдиний українець у групі. Тому вихователі, побачивши його у вишиванці, дуже зацікавилися традиційним вбранням. І вирішили повністю присвятити день Україні. Коли мама повернулась забрати сина з садочка, всі діти тримали аплікації у кольорах українського прапора. Також малеча цього дня розмальовувала соняхи і дізнавалась від вихователів більше про Україну.

В ірландському дитсадку підтримали українського хлопчика: дивіться відео

Мама хлопчика була вражена і вирішила поділитись відео в тіктоці. Станом на момент публікації, воно набрало понад 137 тисяч вподобайок. У коментарях пишуть, що ця історія з садочка в Ірландії розчулила до сліз.

Вразили вже вдруге

Також у своєму тіктоці українка поділилась, що коли її син тільки почав відвідувати ірландський садочок, він зовсім не говорив англійською. Тому вихователі придумали використовувати спеціальні листочки зі словами англійською і перекладом на українську.

Загалом від початку війни в Україні прихисток в Ірландії отримали 75 тисяч українських громадян. Серед них – близько 20 тисяч дітей та 10 тисяч пенсіонерів. Зараз влада країни активно обговорює програму мотивації для українців, яка допоможе повернути їх додому. Уряд не виключає фінансової допомоги українським біженцям при виїзді з Ірландії.