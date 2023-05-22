Пользовательница ТикТок под ником Lisa Niedova растрогала сеть историей о поддержке своего сына в ирландском садике. Она нарядила малыша в традиционную одежду к украинскому Дню вышиванки. Когда вечером пришла забирать сына – не сдержала слез.

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Поддержка в ирландском садике растрогала украинку

Мальчик – единственный украинец в группе. Поэтому воспитатели, увидев его в вышиванке, очень заинтересовались традиционным нарядом. И решили полностью посвятить день Украине. Когда мама вернулась забрать сына из садика, все дети держали аппликации в цветах украинского флага. Также малыши в этот день разрисовывали подсолнухи и узнавали от воспитателей больше об Украине.

В ирландском детском садике поддержали украинского мальчика: смотрите видео

Мама мальчика была поражена и решила поделиться видео в ТикТоке. По состоянию на момент публикации, оно набрало более 137 тысяч лайков. В комментариях пишут, что эта история растрогала до слез.

Поразили уже дважды

Также в своем ТикТоке украинка поделилась, что когда ее сын только начал посещать ирландский садик, он совсем не говорил по-английски. Поэтому воспитатели придумали использовать специальные листики со словами на английском и переводом на украинский.

В целом с начала войны убежище в Ирландии получили 75 тысяч украинских граждан. Среди них около 20 тысяч детей и 10 тысяч пенсионеров. Сейчас власти страны активно обсуждают программу мотивации для украинцев, которая поможет вернуть их домой. Правительство не исключает финансовую помощь украинским беженцам при выезде из Ирландии.