Ще одна країна продовжила тимчасовий захист українцям на рік

В Ірландії продовжили дію тимчасового захисту для українців ще на 12 місяців – до березня 2024 року. Всі посвідки на проживання, видані з 9 березня 2022 року, будуть автоматично продовжені, повідомив міністр юстиції Саймон Харріс.

Читайте також Робота для українців в країнах Європи: де та скільки можуть заробити біженці

Міністр повідомив, що це додасть впевненості людям, які шукали в Ірландії притулку та безпеку від війни в Україні, що вони матимуть постійний доступ до необхідної підтримки. Він додав, таке рішення також дає впевненість різним організаціям, які беруть участь у наданні цієї підтримки, щодо майбутніх вимог та очікувань.

Країна не стикалася з таким напливом людей, але справляється

За словами Саймона Харріса, Ірландія ніколи раніше не стикалася з таким напливом людей. При цьому суспільство справляється із прийомом українців, які потребують допомоги та підтримки.

Я також хотів би відзначити внесок тих, хто прибуває, особливо в нашу економіку, оскільки багато хто користується можливістю працювати. Я сподіваюся, що сьогоднішнє оголошення також вселяє впевненість у роботодавців, багато хто з яких користується навичками та працею людей, які приїхали сюди з України,

– сказав Харріс.

Тимчасовий захист українцям почали видавати 9 березня 2022 року. Тож саме 9 березня 2023 року почне спливати термін дії перших дозволів на проживання. Так, їх буде автоматично продовжено до березня 2024 року.

Повідомлення про підтвердження цього продовження доступне на сайті імміграційної служби Ірландії. Біженці можуть завантажити та видрукувати його як доказ продовження, який разом з їхнім оригінальним сертифікатом дозволу на тимчасовий захист підтвердить їхній статус у державі.

загалом від початку війни в Україні прихисток в Ірландії отримали 75 000 українських громадян. Ще у грудні 2022 року понад 11 000 біженців працювали у цій країні – це третина працездатних людей. Серед українських біженців в Ірландії було близько 20 тисяч дітей та 10 тисяч пенсіонерів.