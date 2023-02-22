Ирландия продлила временную защиту украинцам на год
В Ирландии продлили действие временной защиты для украинцев еще на 12 месяцев – до марта 2024 года. Все виды на жительство, выданные с 9 марта 2022 года, будут автоматически продлены, сообщил министр юстиции Саймон Харрис.
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Министр сообщил, что это придаст уверенности людям, которые искали в Ирландии убежище и безопасность от войны в Украине, что у них будет постоянный доступ к необходимой поддержке. Он добавил, что такое решение также дает уверенность различным организациям, участвующим в предоставлении этой поддержки, относительно будущих требований и ожиданий.
Страна не сталкивалась с таким наплывом людей, но справляется
По словам Саймона Харриса, Ирландия никогда раньше не сталкивалась с таким наплывом людей. При этом общество справляется с приемом украинцев, нуждающихся в помощи и поддержке.
Я также хотел бы отметить вклад прибывающих, особенно в нашу экономику, поскольку многие пользуются возможностью работать. Я надеюсь, что сегодняшнее объявление также вселяет уверенность и в работодателей, многие из которых пользуются навыками и трудом приехавших сюда из Украины людей,
– сказал Харрис.
Временную защиту украинцам начали выдавать 9 марта 2022 года. Именно 9 марта 2023 года начнет истекать срок действия первых разрешений на проживание. Так, они будут автоматически продлены до марта 2024 года.
Сообщение о подтверждении этого продления доступно на сайте иммиграционной службы Ирландии. Беженцы могут скачать и напечатать его как доказательство продления, которое вместе с их оригинальным сертификатом разрешения на временную защиту подтвердит их статус в государстве.