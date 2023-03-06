Благодійна організація IRC відкрила реєстрацію на грошову допомогу для українців у Польщі
Джерело:Ukrainian in Poland
International Rescue Committee (IRC) уже понад рік допомагає біженцям з України, які через війну опинилися в Польщі. На цей раз благодійна організація оголосила про старт нового періоду виплат для українців.
Так, з 2 березня 2023 року IRC почала приймати від громадян України заявки на отримання фінансової підтримки. Розповідаємо, хто може взяти участь у цій програмі від благодійної організації.
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Нова грошова допомога від IRC
International Rescue Committee виплачуватиме допомогу тим українцям, які вперше в’їхали на територію Польщі з України після 1 жовтня 2022 року. Крім цього, аби розраховувати на виплати, претенденти не повинні брати участь в інших гуманітарних чи соціальних програмах та мають перебувати у Познані чи Катовіце.
Пріоритет в наданні фінансової підтримки надається людям, які перебувають в особливо скрутному становищі:
- багатодітні сім’ї;
- багатодітні матері;
- люди з інвалідністю;
- сім’ї з хронічно хворими людьми.
Перед тим як заповнювати заявку на допомогу, уважно прочитайте умови, щоб оцінити, наскільки ви відповідаєте критеріям програми.
Крім цього, заповнена анкета не гарантує участі у програмі. Якщо ви пройдете відбір, то отримаєте SMS-повідомлення з запрошенням на реєстрацію протягом 10 днів. Учасники повинні з’явитися особисто в один із центрів IRC (у Катовіце, Познані або Варшаві).