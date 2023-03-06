Так, з 2 березня 2023 року IRC почала приймати від громадян України заявки на отримання фінансової підтримки. Розповідаємо, хто може взяти участь у цій програмі від благодійної організації.

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Нова грошова допомога від IRC

International Rescue Committee виплачуватиме допомогу тим українцям, які вперше в’їхали на територію Польщі з України після 1 жовтня 2022 року. Крім цього, аби розраховувати на виплати, претенденти не повинні брати участь в інших гуманітарних чи соціальних програмах та мають перебувати у Познані чи Катовіце.

Пріоритет в наданні фінансової підтримки надається людям, які перебувають в особливо скрутному становищі:

багатодітні сім’ї;

багатодітні матері;

люди з інвалідністю;

сім’ї з хронічно хворими людьми.

Важливо! Заповнити анкету на участь у програмі від IRC можна за посиланням.

Перед тим як заповнювати заявку на допомогу, уважно прочитайте умови, щоб оцінити, наскільки ви відповідаєте критеріям програми.

Крім цього, заповнена анкета не гарантує участі у програмі. Якщо ви пройдете відбір, то отримаєте SMS-повідомлення з запрошенням на реєстрацію протягом 10 днів. Учасники повинні з’явитися особисто в один із центрів IRC (у Катовіце, Познані або Варшаві).