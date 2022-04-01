Інтерпол розшукував її 12 років: у Польщі затримали українку

У Польщі затримали незвичну біженку з України. 54-річну жінку підозрюють у численних фінансових махінаціях.

Інтерпол розшукував її протягом 12 років. Українку затримали прикордонники у вроцлавському аеропорту. До польського міста вона прибула рейсом з Подгориці.

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Деталі інциденту

Затримана українка була оголошена в розшук в Сербії. Її звинувачують у фінансових аферах, незаконному привласненні великих сум.

Співробітники прикордонної застави у Вроцлав-Страховіце затримали громадянку України, яку 12 років розшукували на підставі Червоної ноти Інтерполу за фінансові махінації, скоєні в Сербії,

– повідомила прессекретарка командувача Надодранського Департаменту прикордонної охорони Йоанна Конєчняк.

Інцидент стався у вівторок, 29 березня.