Интерпол разыскивал ее в течение 12 лет. Украинку задержали пограничники во вроцлавском аэропорту. В польский город она прибыла рейсом из Подгорицы.

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Детали инцидента

Задержанная украинка была объявлена ​​в розыск в Сербии. Ее обвиняют в финансовых аферах, незаконном присвоении крупных сумм.

Сотрудники пограничного залога во Вроцлав-Страховице задержали гражданку Украины, которую 12 лет разыскивали на основании Красной ноты Интерпола за финансовые махинации, совершенные в Сербии,

– сообщила пресс-секретарь командующего Надодранского Департамента пограничной охраны Йоанна Конечняк.