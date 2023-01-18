УЗ отримала 450 терміналів Starlink: до кінця 2023-го всі "Інтерсіті+" будуть з Wi-Fi
Джерело:УЗ
В потягах "Укрзалізниці" "Інтерсіті+" працюватиме Wi-Fi від терміналів супутникового зв'язку Starlink. Обіцяють оснастити потяги інтернетом до кінця 2023 року.
До кінця року в "Інтерсіті+" з'явиться інтернет від Starlink
Міністерство цифрової трансформації вже передало УЗ 450 терміналів Starlink, а наступного місяця доставлять ще одну партію. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
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Як повідомляє пресслужба перевізника, в "Укрзалізниці" успішно завершили тестування вай-фай на базі технології Starlink в поїзді "Інтерсіті" та підбили підсумки.
Зазначається, що віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін протестували, як працює інтернет на "Старлінках" під час подорожі.
Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд "Інтерсіті" й катали його на різних маршрутах понад 100 днів,
– йдеться в повідомленні.
Результати тестування продемонстрували:
- доступність на маршруті 97%;
- швидкість до 100 мегабітів в секунду.
За словами Камишіна, їм поставили завдання розвернути пілот на всі поїзди "Інтерсіті". До кінця року це буде зроблено.