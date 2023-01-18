К концу года у "Интерсити+" появится интернет от Starlink

Министерство цифровой трансформации уже передало УЗ 450 терминалов Starlink, а в следующем месяце будет доставлена еще одна партия. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Читайте также Укрзализныця анонсировала новый рейс в Румынию: маршрут и стоимость билетов

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в "Укрзализныце" успешно завершили тестирование вай-фая на базе технологии Starlink в поезде "Интерсити" и подвели итоги.

Отмечается, что вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин протестовали, как работает интернет на "Старлинках" во время путешествия.

Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд "Интерсити" и катали его на разных маршрутах более 100 дней,

– говорится в сообщении.

Результаты тестирования продемонстрировали:

доступность на маршруте 97%;

скорость до 100 мегабитов в секунду.

По словам Камышина, им поставили задачу развернуть пилот на все поезда "Интерсити". До конца года это будет сделано.