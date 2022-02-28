Інтернаціональний легіон територіальної оборони: як іноземцеві приєднатися
Джерело:Укрінформ
Іноземці, які бажають стати пліч-о-пліч з українськими воїнами, щоб перемогти країну-агресора, яка погрожує всій Європі, можуть вступити до Інтернаціонального легіону тероборони. Для цього слід виконати нескладний порядок дій.
Раніше Володимир Зеленський в одному зі звернень повідомив, що Україна забезпечить зброєю та усім необхідним тих іноземців, які захочуть боротися тут за європейські цінності. Адже те, що відбувається зараз, є не просто вторгненням Росії в Україну, а початком війни проти Європи, елементарних прав людини та всіх правил співіснування на континенті, додав президент.
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Як приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони
Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.
Отже, усім іноземцям, які не проти приєднатися до захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати й поповнити ряди тероборони. Для цього іноземному громадянину потрібно:
- Звернутися до Посольства України у своїй державі (фізично, за телефоном чи написавши на пошту) і запитати військового дипломата або консула.
- Мати такі документи: внутрішній документ (ID або паспорт); закордонний паспорт; документи, які підтверджують проходження військової служби (служби в силових структурах) та участь у бойових діях; інші документи за вказівкою військового дипломата та консула. Про інші документи та рекомендоване оснащення варто уточнити на місці.
- Прибути до Посольства зі зазначеними вище документами для співбесіди з аташе з питань оборони та врегулювання візових питань з консулом.
- Подати відповідну заяву на вступ до територіальної оборони Збройних Сил України на військову службу за контрактом у добровільному порядку (аташе з питань оборони надає допомогу).
- Отримати подальші інструкції щодо порядку прибуття до України.
- По прибуттю, на пункті збору, підписати контракт, що засвідчить вступ до Іноземного легіону територіальної оборони України.
Після цього іноземець може готуватися до рішучої "зустрічі" з російським агресором.До речі, з Хорватії до України вже їдуть воювати перші добровольці. Чеченські військові також виступили із заявою на підтримку України.