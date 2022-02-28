Інтернаціональний легіон територіальної оборони: як іноземцеві приєднатися

Іноземці, які бажають стати пліч-о-пліч з українськими воїнами, щоб перемогти країну-агресора, яка погрожує всій Європі, можуть вступити до Інтернаціонального легіону тероборони. Для цього слід виконати нескладний порядок дій.

Раніше Володимир Зеленський в одному зі звернень повідомив, що Україна забезпечить зброєю та усім необхідним тих іноземців, які захочуть боротися тут за європейські цінності. Адже те, що відбувається зараз, є не просто вторгненням Росії в Україну, а початком війни проти Європи, елементарних прав людини та всіх правил співіснування на континенті, додав президент.

Актуально Важливе повідомлення для українців від сервісу TransferGo: на що зараз слід звернути увагу

Як приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Отже, усім іноземцям, які не проти приєднатися до захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати й поповнити ряди тероборони. Для цього іноземному громадянину потрібно:

Звернутися до Посольства України у своїй державі (фізично, за телефоном чи написавши на пошту) і запитати військового дипломата або консула. Мати такі документи: внутрішній документ (ID або паспорт); закордонний паспорт; документи, які підтверджують проходження військової служби (служби в силових структурах) та участь у бойових діях; інші документи за вказівкою військового дипломата та консула. Про інші документи та рекомендоване оснащення варто уточнити на місці. Прибути до Посольства зі зазначеними вище документами для співбесіди з аташе з питань оборони та врегулювання візових питань з консулом. Подати відповідну заяву на вступ до територіальної оборони Збройних Сил України на військову службу за контрактом у добровільному порядку (аташе з питань оборони надає допомогу). Отримати подальші інструкції щодо порядку прибуття до України. По прибуттю, на пункті збору, підписати контракт, що засвідчить вступ до Іноземного легіону територіальної оборони України.

Після цього іноземець може готуватися до рішучої "зустрічі" з російським агресором.