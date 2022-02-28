Ранее Владимир Зеленский в одном из обращений сообщил, что Украина обеспечит оружием и всем необходимым тех иностранцев, которые захотят бороться здесь за европейские ценности. Ведь происходящее сейчас является не просто вторжением России в Украину, а началом войны против Европы, элементарных прав человека и всех правил сосуществования на континенте, добавил президент.

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Как присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства , утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Следовательно, всем иностранцам, которые не прочь присоединиться к защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать и пополнить ряды терробороны. Для этого иностранному гражданину необходимо:

Обратиться в Посольство Украины в своем государстве (физически, по телефону или написав на почту) и спросить военного дипломата или консула. Иметь следующие документы: внутренний документ (ID или паспорт); загранпаспорт; документы, подтверждающие прохождение военной службы (службы в силовых структурах) и участие в боевых действиях; другие документы по указанию военного дипломата и консула. О других документах и ​​рекомендованном оснащении следует уточнить на месте. Прибыть в Посольство с указанными выше документами для собеседования по атташе по вопросам обороны и урегулированию визовых вопросов с консулом. Подать соответствующее заявление на вступление в территориальную оборону Вооруженных Сил Украины на военную службу по контракту в добровольном порядке (атташе по вопросам обороны оказывает помощь). Получить инструкции по порядку прибытия в Украину. По прибытию, на пункте сбора, подписать контракт, удостоверяющий вступление в Иностранный легион территориальной обороны Украины.

После этого иностранец может готовиться к решительной "встрече" с российским агрессором.