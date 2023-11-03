Увесь світ танцює гопака: вірусний український тренд підкорив TikTok

В TikTok з'явився новий тренд, який захоплює користувачів у всьому світі. Ця тенденція демонструє людей різних національностей, які з ентузіазмом виконують традиційний український народний танець гопак.

Відео записують ще й під музику "Ти ж мене підманула". Розуміють іноземці слова пісні чи ні – невідомо, але це вже дрібниці, бо вийшло дуже весело, й вірусно. Як це відбувається – дивіться далі!

Читайте також Українці продовжують масово відкривати свою справу закордоном: яка країна ЄС в лідера

Іноземці масово танцюють гопака

Український народний танець різко набрав популярність закордоном. Його виконують поляки, французи, африканці та навіть солдати ЦАХАЛу. Гопак дістався і до ПАР та Казахстану.

Twitter-акаунт UNITED24 також помітив новий тренд у мережі і зробив нарізку найяскравіших відео:

Одним з найперших відео було солдата Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Тікток з молодою дівчиною, під ніком @rotem_karmi, набрало 206 тисяч вподобайок і приблизно 9 тисяч коментарів. Виконання дівчиною гопака, традиційного українського танцю, захопило глядачів у всьому світі, і ті почали знімати свої.

Учасники Королівського балету Швеції також поділилися своїми виступами в соціальних мережах. Одне відео, завантажене користувачем @joaosanta6, привернуло значну увагу, зібравши понад 200 тисяч переглядів.

Пара, відома як @ketlinkali, не оминули тренду та зачарували глядачів своїм запальним танцем. Виступ, оприлюднений на їхньому акаунті, супроводжувався потужним написом на івриті: "Ось як ми будемо танцювати, коли виграємо цю війну".

Користувач @Natalka теж поділилася відео, на якому француз виконує традиційний український танець гопак на фоні Ейфелевої вежі в Парижі. Відео швидко привернуло увагу, зібравши понад 39 тисяч переглядів і викликавши хвилю захоплених коментарів.

Один із глядачів зауважив: "Українець – це не просто національність, а стан душі", а інші дивувалися злиттю культур, називаючи француза "козаком в Парижі".

Зазначимо, це лише декілька відео, які можна побачити на платформі TikTok, але у кожному з них можна спостерігати настрої, які відображають непохитну підтримку українських культурних впливів. Оскільки коментатори в усьому світі стверджують, що процес українізації має продовжуватися невпинно.