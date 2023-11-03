Видео записывают еще и под музыку "Ти ж мене підманула". Понимают иностранцы слова песни или нет – неизвестно, но это уже мелочи, потому что получилось очень весело и вирусно. Как это происходит – смотрите дальше!

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Иностранцы массово танцуют гопака

Украинский народный танец резко набрал популярность заграницей. Его исполняют поляки, французы, африканцы и даже солдаты ЦАХАЛа. Гопак добрался и в ЮАР и Казахстан.

Twitter-аккаунт UNITED24 также заметил новый тренд в сети и сделал нарезку самых ярких видео:

Одним из первых видео было солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Тикток с молодой девушкой, под ником @rotem_karmi, набрал 206 тысяч понравившихся и примерно 9 тысяч комментариев. Исполнение девушкой гопака, традиционного украинского танца, увлекло зрителей во всем мире, и те начали снимать свои.

Участники Королевского балета Швеции также поделились выступлениями в социальных сетях. Одно видео, загруженное пользователем @joaosanta6, привлекло большое внимание, собрав более 200 тысяч просмотров.

Пара, известная как @ketlinkali, не обошли тренд и очаровали зрителей своим зажигательным танцем. Выступление, обнародованное на их аккаунте, сопровождалось мощной надписью на иврите: "Вот как мы будем танцевать, когда выиграем эту войну".

Пользователь @Natalka тоже поделилась видео, на котором француз исполняет традиционный украинский гопак танец на фоне Эйфелевой башни в Париже. Видео быстро привлекло внимание, собрав более 39 тысяч просмотров и вызвав волну восторженных комментариев.

Один из зрителей заметил: "Украинец – это не просто национальность, а состояние души", а другие удивлялись слиянию культур, называя француза "казаком в Париже".

Отметим, это всего несколько видео, которые можно увидеть на платформе TikTok, но в каждом из них можно наблюдать настроения, отражающие непреклонную поддержку украинских культурных влияний. Поскольку комментаторы по всему миру утверждают, что процесс украинизации должен продолжаться неустанно.