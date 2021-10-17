Іноземці, попит на ІТ та високі доходи випускників: найцікавіші факти про польських студентів
Джерело:Polsha 24
У престижності польської освіти не варто сумніватися. З дипломом про закінчення польського університету можна легко знайти перспективну роботу у Європі. Тому не дивно, що багато українців вирушають вчитися до сусідньої країни. Пропонуємо розглянути 8 цікавих фактів про студентське життя у Польщі.
Інформація стосується того, які виші та факультети користуються найбільшою популярністю. Також кілька фактів говорять про фінансову спроможність студентів польських освітніх закладів.
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8 фактів про студентів у Польщі
1. Студенти найчастіше опиняються у Мазовецькому воєводстві
Найбільша кількість студентів в Польщі здобувають освіту в університетах Мазовецького воєводства. У місцевих вишах навчається понад 253 тисячі осіб. На другому місці Малопольське воєводство, де зафіксовано 144 тисячі студентів. До трійки лідерів входить також Великопольське воєводство – 127 тисяч студентів.
А от найменша кількість людей, які отримують вищу освіту, є у Люблінському регіоні. Там навчаються 111,8 тисячі студентів.
Найбільша кількість студентів в Польщі є в Мазовецькому воєводстві / Фото Pexels
2. Очне навчання більш популярне
Більшість молодих людей, які отримують знання в університетах Польщі, навчаються за денною формою. Близько 65,6% усіх студентів зробили ставку на очне навчання.
А серед іноземців денну форму обрали 86,4%.
Студенти в Польщі надають перевагу денній формі навчання / Фото Pexels
3. Половина здобувачів освіти – іноземці
45,46% студентів в Польщі є громадянами інших країн. При цьому кількість іноземців, які навчаються в Польщі, зростає навіть попри пандемію COVID-19.
Так, частка іноземців серед студентів у Польщі склала вже 84,7 тисячі осіб. Переважають серед них українців (38,5 тисячі студентів) та білоруси (9,7 тисячі студентів).
В Польщі навчається багато іноземців / Фото Pexels
4. Магістратура потрібна не всім
62,7% польських студентів вчаться на першому курсі. А 22,9% є студентами других курсів.
Лише 14,1% студентів у Польщі навчаються на магістратурі.
Більшість польських студентів є першокурсниками / Фото Pexels
5. Політехнічні виші мають більший попит
Найпопулярнішими серед студентів Польщі є факультети політехнічних вишів. У трійку лідерів увійшли:
- Познанський технологічний університет;
- Гданський технологічний університет;
- Варшавський технологічний університет.
Найпопулярнішими в Польщі є політехнічні університети / Фото Pexels
6. Найчастіше студенти в Польщі хочуть стати ІТ-працівниками
Понад 33,5 тисячі студентів у Польщі обирають напрям ІТ. Цю сферу вважають перспективною, цікавою та високооплачуваною.
Психологія теж є популярним напрямком. Понад 29 тисяч студентів хочуть бути психологами.
Третім за популярністю є напрямок менеджменту. Майже 25,5 тисяч студентів обирають цю спеціальність.
Найчастіше студенти в Польщі хочуть стати ІТ-працівниками / Фото Pexels
7. Витрачають найбільше заощаджень на транспорт
Польські студенти 43% своїх заощаджень витрачають на громадський транспорт і 20% – на плату за паркування.
Також 43% власних коштів молодь витрачає на перекуси.
Великі витрати йдуть на ігри – 33% заощаджень.
Найбільшу кількість заощаджень польські студенти витрачають на транспорт / Фото Pexels
8. Сподіваються заробляти тисячі доларів
Більшість студентів університетів в Польщі очікують, що через 10 років після закінчення університету їх заробіток складе більше як 6 тисяч доларів нетто на місяць.
Польські студенти після закінчення університету сподіваються заробляти тисячі доларів / Фото Pexels