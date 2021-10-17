Інформація стосується того, які виші та факультети користуються найбільшою популярністю. Також кілька фактів говорять про фінансову спроможність студентів польських освітніх закладів.

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8 фактів про студентів у Польщі

1. Студенти найчастіше опиняються у Мазовецькому воєводстві

Найбільша кількість студентів в Польщі здобувають освіту в університетах Мазовецького воєводства. У місцевих вишах навчається понад 253 тисячі осіб. На другому місці Малопольське воєводство, де зафіксовано 144 тисячі студентів. До трійки лідерів входить також Великопольське воєводство – 127 тисяч студентів.

А от найменша кількість людей, які отримують вищу освіту, є у Люблінському регіоні. Там навчаються 111,8 тисячі студентів.

Найбільша кількість студентів в Польщі є в Мазовецькому воєводстві / Фото Pexels

2. Очне навчання більш популярне

Більшість молодих людей, які отримують знання в університетах Польщі, навчаються за денною формою. Близько 65,6% усіх студентів зробили ставку на очне навчання.

А серед іноземців денну форму обрали 86,4%.

Студенти в Польщі надають перевагу денній формі навчання / Фото Pexels

3. Половина здобувачів освіти – іноземці

45,46% студентів в Польщі є громадянами інших країн. При цьому кількість іноземців, які навчаються в Польщі, зростає навіть попри пандемію COVID-19.

Так, частка іноземців серед студентів у Польщі склала вже 84,7 тисячі осіб. Переважають серед них українців (38,5 тисячі студентів) та білоруси (9,7 тисячі студентів).

В Польщі навчається багато іноземців / Фото Pexels

4. Магістратура потрібна не всім

62,7% польських студентів вчаться на першому курсі. А 22,9% є студентами других курсів.

Лише 14,1% студентів у Польщі навчаються на магістратурі.

Більшість польських студентів є першокурсниками / Фото Pexels

5. Політехнічні виші мають більший попит

Найпопулярнішими серед студентів Польщі є факультети політехнічних вишів. У трійку лідерів увійшли:

Познанський технологічний університет; Гданський технологічний університет; Варшавський технологічний університет.

Найпопулярнішими в Польщі є політехнічні університети / Фото Pexels

6. Найчастіше студенти в Польщі хочуть стати ІТ-працівниками

Понад 33,5 тисячі студентів у Польщі обирають напрям ІТ. Цю сферу вважають перспективною, цікавою та високооплачуваною.

Психологія теж є популярним напрямком. Понад 29 тисяч студентів хочуть бути психологами.

Третім за популярністю є напрямок менеджменту. Майже 25,5 тисяч студентів обирають цю спеціальність.

Найчастіше студенти в Польщі хочуть стати ІТ-працівниками / Фото Pexels

7. Витрачають найбільше заощаджень на транспорт

Польські студенти 43% своїх заощаджень витрачають на громадський транспорт і 20% – на плату за паркування.

Також 43% власних коштів молодь витрачає на перекуси.

Великі витрати йдуть на ігри – 33% заощаджень.

Найбільшу кількість заощаджень польські студенти витрачають на транспорт / Фото Pexels

8. Сподіваються заробляти тисячі доларів

Більшість студентів університетів в Польщі очікують, що через 10 років після закінчення університету їх заробіток складе більше як 6 тисяч доларів нетто на місяць.

Польські студенти після закінчення університету сподіваються заробляти тисячі доларів / Фото Pexels