Мовиться про гесографію. Особливість цієї техніки полягає в тому, що в картині водночас поєднуються прийоми гравюри, скульптури, левкасу і живопису. Унікальні роботи Денисенків в рамках виставки ANTIQVITAS NOVA ("Нова старовина") зараз можна побачити в Українському інституті Америки, що на Манхеттені.

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Що відомо про колекцію львів'ян ANTIQVITAS NOVA

Своєю експозицією в Нью-Йорку Олег та Олександр прагнуть закликати світ протистояти військовій агресії Росії в Україні. Самі ж картини демонструють одвічну боротьбу добра зі злом.

Наша велика мрія, що українське мистецтво є частиною світового, а Україна – частиною західного цивілізованого світу. І щоб вона стала реальністю, нам потрібно спершу подолати "варварського російського ведмедя,

– сказав Олександр Денисенко.

Не дарма символом виставки стала картина "Вдале полювання", на якій зображено вбитого ведмедя. Голову хижака, що є одним із російських символів, проткнув спис з українським тризубом на верхівці.



Картина "Вдале полювання" / Фото The New York Times

Крім цього, у роботах Денисенків зустрічаються чарівники, міфічні створіння та біблійні герої. А за словами художників, кожну створену ними картину можна читати руками – це ще одна з головних особливостей гесографії. Річ у тому, що ця інноваційна техніка надає витворам мистецтва своєрідну рельєфність. Ось що про це говорить Олександр Денисенко:

Це картини, до яких можна торкатись і читати руками, адже гесографія запозичила чуттєву рельєфність скульптури. Від графіки – витонченість та символічний наратив: спілкуючись з сюжетом, ми пізнаємо себе, світ й себе у світі, опановуємо хаос у порядок, творимо сенси нашого буття. Від сакрального мистецтва гесографія перейняла одухотвореність левкасу – традиційного матеріалу візантійських ікон, а від живопису – його високі емоції та барви.

Ба більше, цей культурний фронт, на якому "воюють" Денисенки, допоможе ЗСУ наблизити перемогу над окупантами на військовому фронті в Україні. Художники пустять з молотка кілька своїх картин у рамках благодійного аукціону, а кошти спрямують на підтримку Збройних сил України та на гуманітарні потреби.

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