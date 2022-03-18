Інформованість допомагає: в Іспанії випустили посібник для біженців з України

Міністерство інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії випустило україномовний посібник. У ньому міститься вся важлива інформація, що допоможе біженцям краще орієнтуватися в країні.

Про це повідомляє Посольство України в Королівстві Іспанія. Посібник доступний для завантаження та прочитання в режимі онлайн.

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Детальніше про інформаційну підтримку українських біженців в Іспанії

В інструкції, що доступна за посиланням, є відповіді на такі питання:

Що мені потрібно для того, щоб вїхати на територію Іспанії?

Я зможу працювати під час мого перебування в Іспанії? Які права мені надає тимчасовий захист?

Хто може просити тимчасового захисту?

Що можна зробити, якщо ви приїхали в Іспанію до 24 лютого?

У Посольстві нагадали, що громадяни України, яким буде надаватися тимчасовий захист за спрощеною процедурою, матимуть право на проживання і роботу терміном на 1 рік (з можливістю продовження до 3 років), а також доступ до освіти, медичного обслуговування та соціальних послуг.

У разі необхідності пошуку житла в Іспанії на безоплатній основі – працює офіційний ресурс "Прихисток".

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