Об этом сообщает Посольство Украины в Испании. Руководство доступно для загрузки и прочтения в режиме онлайн.

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Подробнее об информационной поддержке украинских беженцев в Испании

В инструкции, доступной по ссылке , есть ответы на следующие вопросы:

Что мне нужно для того, чтобы въехать на территорию Испании?

Я смогу работать во время моего пребывания в Испании? Какие права мне предоставляет временная защита?

Кто может просить о временной защите?

Что можно сделать, если вы приехали в Испанию до 24 февраля?

В Посольстве напомнили, что граждане Украины, которым будет предоставляться временная защита по упрощенной процедуре, будут иметь право на проживание и работу сроком на 1 год (с возможностью продления до 3 лет), а также доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и социальным услугам.

В случае необходимости поиска жилья в Испании на безвозмездной основе – работает официальный ресурс " Приют ".