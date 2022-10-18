Реальна інфляція в Польщі значно вища за офіційні дані: які ціни на продукти в магазинах
Джерело:ASM Sales Force Agency
Інфляція в Європі б'є рекорди. Значно зросли ціни й в польських супермаркетах. Нумо розбиратися, яка зараз ситуація з вартістю продуктового кошика в Польщі.
Яка реальна інфляція у Польщі
Експерти заявляють, що у вересні 2022 року інфляція у Польщі становила 17% у порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році. Однак щоденні покупки поляків стали дорожчими на 24%, ніж у вересні торік. Така ситуація змушує жителів Польщі переглянути свій основний продуктовий набір та більше заощаджувати на харчах.
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Так, у деяких регіонах за кілограм цукру доведеться віддати вдвічі більше, ніж роком раніше. Олія та масло подорожчали на 60%, а сіль та макарони додали в ціні 40%. Вартість м'яса також зросла. Наприклад, курятина стала дорожчою на 50%, а свинина – на 30%.
Актуальні ціни в супермаркетах Польщі
- Білий хліб, буханка 700 грамів – 3 злотих;
- Яйця, 10 штук – 7,5 злотих;
- Молоко 2,5%, 1 літр – 3 злотих;
- Цукор, 1 кілограм – 4,5 злотих;
- Олія соняшникова, 1 літр – 7-8 злотих;
- Борошно, 1 кілограм – 4 злотих;
- Масло 82%, 200 грамів – 7 злотих;
- Свинина, 1 кілограм – 16 злотих;
- Куряче філе, 1 кілограм – 20 злотих;
- Риба морожена (скумбрія), 1 кілограм – 16 злотих;
- Рис, 400 грамів – 4 злотих;
- Гречка, 400 грамів, – 5 злотих;
- Сир твердий, 1 кілограм – 28 злотих;
- Картопля, 1 кілограм – 2 злотих;
- Яблука, 1 кілограм – 4 злотих;
- Морква, 1 кілограм – 3 злотих;
- Капуста, 1 кілограм – 3,5 злотих.