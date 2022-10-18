Реальна інфляція в Польщі значно вища за офіційні дані: які ціни на продукти в магазинах

18 жовтня 2022 , 19:39
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Джерело:

ASM Sales Force Agency

Інфляція в Європі б'є рекорди. Значно зросли ціни й в польських супермаркетах. Нумо розбиратися, яка зараз ситуація з вартістю продуктового кошика в Польщі.

Яка реальна інфляція у Польщі

Експерти заявляють, що у вересні 2022 року інфляція у Польщі становила 17% у порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році. Однак щоденні покупки поляків стали дорожчими на 24%, ніж у вересні торік. Така ситуація змушує жителів Польщі переглянути свій основний продуктовий набір та більше заощаджувати на харчах.

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Так, у деяких регіонах за кілограм цукру доведеться віддати вдвічі більше, ніж роком раніше. Олія та масло подорожчали на 60%, а сіль та макарони додали в ціні 40%. Вартість м'яса також зросла. Наприклад, курятина стала дорожчою на 50%, а свинина – на 30%.

Актуальні ціни в супермаркетах Польщі

  • Білий хліб, буханка 700 грамів – 3 злотих;
  • Яйця, 10 штук – 7,5 злотих;
  • Молоко 2,5%, 1 літр – 3 злотих;
  • Цукор, 1 кілограм – 4,5 злотих;
  • Олія соняшникова, 1 літр – 7-8 злотих;
  • Борошно, 1 кілограм – 4 злотих;
  • Масло 82%, 200 грамів – 7 злотих;
  • Свинина, 1 кілограм – 16 злотих;
  • Куряче філе, 1 кілограм – 20 злотих;
  • Риба морожена (скумбрія), 1 кілограм – 16 злотих;
  • Рис, 400 грамів – 4 злотих;
  • Гречка, 400 грамів, – 5 злотих;
  • Сир твердий, 1 кілограм – 28 злотих;
  • Картопля, 1 кілограм – 2 злотих;
  • Яблука, 1 кілограм – 4 злотих;
  • Морква, 1 кілограм – 3 злотих;
  • Капуста, 1 кілограм – 3,5 злотих.
До слова! Середній банківський курс за 1 злотий – майже 8 гривень.
Автор: Назарій Сорока