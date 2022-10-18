Какая реальная инфляция в Польше

Эксперты заявляют, что в сентябре 2022 инфляция в Польше составила 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Однако ежедневные покупки поляков стали дороже на 24% , чем в сентябре прошлого года. Такая ситуация заставляет жителей Польши пересмотреть свой основной продуктовый набор и больше экономить на продовольствии.

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Так, в некоторых регионах за килограмм сахара придется отдать вдвое больше, чем годом ранее. Подсолнечное и сливочное масло подорожали на 60%, а соль и макароны прибавили в цене 40%. Цена мяса также возросла. К примеру, курятина стала дороже на 50%, а свинина – на 30%.

Актуальные цены в супермаркетах Польши

Белый хлеб, буханка 700 граммов – 3 злотых;

Яйца, 10 штук – 7,5 злотых;

Молоко 2,5%, 1 литр – 3 злотых;

Сахар, 1 килограмм – 4,5 злотых;

Масло подсолнечное, 1 литр – 7-8 злотых;

Мука, ​​1 килограмм – 4 злотых;

Масло сливочное 82%, 200 грамм – 7 злотых;

Свинина, 1 килограмм – 16 злотых;

Куриное филе, 1 килограмм – 20 злотых;

Рыба мороженая (скумбрия), 1 килограмм – 16 злотых;

Рис, 400 грамм – 4 злотых;

Гречка, 400 граммов – 5 злотых;

Сыр твердый, 1 килограмм – 28 злотых;

Картофель, 1 килограмм – 2 злотых;

Яблоки, 1 килограмм – 4 злотых;

Морковь, 1 килограмм – 3 злотых;

Капуста, 1 килограмм – 3,5 злотых.