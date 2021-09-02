Інфляція у Польщі вкотре побила рекорд: найбільше подорожчання цін за останні 20 років

Згідно з даними Центрального статистичного управління Польщі, ціни на споживчі товари та послуги у серпні виросли на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Таким чином рівень інфляції у республіці побив липневий рекорд.

У липні 2021 року у республіці фіксували найбільший рівень росту інфляції за останнє десятиліття. Тоді показник склав 5%, а у серпні – майже на пів відсотка вище. Зараз рівень інфляції у Польщі перевищує всі показники останніх 20 років.

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Востаннє таке суттєве подорожчання цін у Польщі фіксувалось у 2001 році. Тоді у липні показник склав 5,2%, а у червні – 6,2%. У серпні цього року висока інфляція й надалі спричинена дорогим паливом, ціни на яке зросли на 28% у порівнянні з минулим роком.

Крім цього, вартість енергоносіїв зросла на 6,1%, а на продукти харчування та безалкогольні напої – на 3,9%.

Рівень інфляції у Польщі / Інфографіка GUS

Додамо, що в інших країнах Європейського Союзу, зокрема в Угорщині та Чехії, високий рівень інфляції змусив центральні банки підвищувати відсоткові ставки. Раніше Національний банк Польщі заявляв, що підвищення цін є тимчасовим явищем та жодним чином не вплине не кредитну політику у республіці.