Цей титул він відбере в іншого судна компанії "Чудо морів" (Wonder of the Seas).

Як повідомляється на сайті компанії, круїзний лайнер "Ікона морів" має вирушити у першу подорож у січні 2024 року. При цьому бронювання подорожі доступне вже.

Розкішне судно пропонуватиме найширший вибір послуг та розваг серед усіх інших – від пляжного відпочинку до аквапарку, як для сімей, так і для пар чи компаній.

Проєкт круїзного лайнера "Ікона морів" / Фото royalcaribbeanpresscenter.com