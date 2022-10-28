Цей титул він відбере в іншого судна компанії "Чудо морів" (Wonder of the Seas).
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Як повідомляється на сайті компанії, круїзний лайнер "Ікона морів" має вирушити у першу подорож у січні 2024 року. При цьому бронювання подорожі доступне вже.
Розкішне судно пропонуватиме найширший вибір послуг та розваг серед усіх інших – від пляжного відпочинку до аквапарку, як для сімей, так і для пар чи компаній.
Проєкт круїзного лайнера "Ікона морів" / Фото royalcaribbeanpresscenter.com
Загалом "територія" лайнеру "Ікона морів" буде поділена на п'ять "районів":
Thrill Island з найбільшим "аквапарком в морі" для активного відпочинку;
Аквапарк на круїзному лайнері "Ікона морів" / Фото royalcaribbeanpresscenter.com
- Chill Island з басейнами та барами для розслабленого відпочинку;
- Surfside для сімейного відпочинку;
- The Hideaway з імітацією пляжного відпочинку;
- AquaDome для вечірнього розважального відпочинку.
Зона AquaDome на найбільшому круїзному лайнері у світі / Фото royalcaribbeanpresscenter.com
Зазначається, що "Ікона морів" вирушатиме з Маямі (США) у тижневу відпустку на Східні та Західні Кариби, зокрема, заїжджаючи на Багамські острови, в Мексику, Сен-Мартен та Гондурас.