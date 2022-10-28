Этот титул он отберет у другого судна компании "Чудо морей" (Wonder of the Seas).

Заметьте Боится нашествия туристов: "самый красивый поселок Испании" отказался от титула

Как сообщается на сайте компании, круизный лайнер "Икона морей" должен отправиться в первое путешествие в январе 2024 года. При этом бронирование путешествия уже доступно.

Роскошное судно будет предлагать широкий выбор услуг и развлечений среди всех остальных – от пляжного отдыха до аквапарка, как для семей, так и для пар или компаний.

Проект круїзного лайнера
Проект круизного лайнера "Икона морей" / Фото royalcaribbeanpresscenter.com​

В общей сложности "территория" лайнера "Икона морей" будет разделена на пять "районов":

  • Thrill Island с самым большим "аквапарком в море" для активного отдыха;

Проект круїзного лайнера Аквапарк на круизном лайнере "Икона морей" / Фото royalcaribbeanpresscenter.com

  • Chill Island с бассейнами и барами для отдыха;
  • Surfside для семейного отдыха;
  • The Hideaway с имитацией пляжного отдыха;
  • AquaDome для вечернего развлекательного отдыха.


Зона AquaDome на крупнейшем круизном лайнере в мире / Фото royalcaribbeanpresscenter.com​

Отмечается, что "Икона морей" будет отправляться из Майами (США) в недельный отпуск на Восточные и Западные Карибы, в частности, заезжая на Багамские острова, Мексику, Сен-Мартен и Гондурас.