Новий звіт показує, що авіакомпанії та аеропорти намагаються зменшити неправильне поводження з багажем за допомогою нових правил. Кращі технології та відстеження також повинні означати, що сумка швидше возз'єднається з власником, якщо і загубиться.

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Багаж в аеропортах будуть рідше втрачати

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) запровадила нові обов'язкові правила відстеження речей для авіакомпаній.

Відстеження багажу стало обов'язковим у чотирьох точках подорожі:

під час реєстрації, завантаження на рейс, під час трансферу, після прибуття на пояс доставки.

Систему штрих-кодів найближчим часом мають запровадити всі авіакомпанії. Кращі технології та відстеження також повинні означати, що сумка швидше возз'єднається з власником, якщо вона загубиться.



IATA зобов'язала всі авіакомпанії відстежувати багаж у чотирьох точках протягом подорожі / Фото Unsplash

У виконанні вимог зараз лідирують Китай та Північна Азія. Там нову систему вже запровадили 88% перевізників. На другому місці розташувалася Америка (60%), за нею – Європа та Азійсько-тихоокеанський регіон (40%).

IATA сподівається, що розширення використання правил відстеження багажу знову зменшить випадки втрати багажу. Цьому також допоможе вирівнювання кількості пасажирів і краща підготовка в галузі.

Air France встановить у літаки крісла з новими функціями

Авіакомпанія Air France встановить крісла з новими функціями у регіональних літаках Embraer 190. Їх експлуатує дочірній підрозділ HOP.

У нещодавньому оновленні салону літака авіакомпанія оголосила про збільшення кількості місць зі 100 до 110. Очікується, що ця зміна збільшить дохід на коротких маршрутах, що є частиною їхньої постійної модернізації.

Кожне сидіння в майбутньому літаку матиме тридюймовий нахил, розкішну шкіряну оббивку та підголівник, який можна буде відрегулювати відповідно до індивідуальних уподобань.