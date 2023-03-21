З березня 2023 року біженці з України можуть не платити за проїзд в потягах лише при оформленні смарткартки. Про це повідомляється на сайті залізниці країни.

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Торік українські біженці могли подорожувати залізницею в Хорватії безплатно. Ця умова поширювалася на потяги 2 класу на всіх маршрутах внутрішнього залізничного сполучення країни. Для цього треба було пред'явити у касі або в поїзді лише один з документів:

український паспорт,

посвідчення особи,

рішення про дозвіл в'їзду до Хорватії.

З березня 2023 року умови змінили – для безплатного проїзду необхідно оформити смарткартку HŽPP з відповідним профілем. З нею можна отримати безкоштовні квитки на потяги 2 класу Хорватської залізниці у касах або безпосередньо у транспорті.

Як отримати смарткартку

Для того, щоб отримати смарткартку, необхідно видрукувати заяву на сайті залізничної компанії, заповнити свої дані та подати заявку у касах 15 станцій: головний вокзал Загреба, Сисак, Карловац, Забок, Вараждин, Копривніца, Бєловар, Славонський Брод, Вінковці, Осієк, Спліт, Шибеник, Огулін, Рієка та Пула.

При цьому треба пред'явити паспорт громадянина України – закордонний або "внутрішній".

Слід зауважити, що оформлення картки платне – 3 євро. Термін дії такого іменного проїзного – до кінця 2023 року.

Зверніть увагу: поставити додаткові запитання можна за номером 01 4724 026 або написавши на електронну пошту informacije@hzpp.hr.