С марта 2023 года беженцы из Украины могут не платить за проезд в поездах только при оформлении смарт-карты. Об этом сообщается на сайте железной дороги страны.

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В прошлом году украинские беженцы могли путешествовать по железной дороге в Хорватии бесплатно. Это условие распространялось на поезда 2 класса по всем маршрутам внутреннего железнодорожного сообщения страны. Для этого нужно было предъявить в кассе или поезде только один из документов:

украинский паспорт,

удостоверение личности,

решение о разрешении въезда в Хорватию.

С марта 2023 условия изменили – для бесплатного проезда необходимо оформить смарт-карту HŽPP с соответствующим профилем. С ней можно получить бесплатные билеты на поезда 2-го класса Хорватской железной дороги в кассах или непосредственно в транспорте.

Как получить смарт-карту

Для того чтобы получить смарт-карту, необходимо напечатать заявление на сайте железнодорожной компании, заполнить свои данные и подать заявку в кассах 15 станций: главный вокзал Загреба, Сисак, Карловац, Забок, Вараждин, Копривница, Беловар, Славонский Брод, Винковцы, Осиек, Сплит, Шибеник, Огулин, Риека и Пула.

При этом нужно предъявить паспорт гражданина Украины – заграничный или "внутренний".

Следует отметить, что оформление карты платное – 3 евро. Срок действия такого именного проездного – до конца 2023 года.

Обратите внимание: задать дополнительные вопросы можно по номеру 01 4724 026 или написав на электронную почту informacije@hzpp.hr.