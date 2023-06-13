До 4 тисяч євро: Хорватія вводить суворі штрафи для невихованих туристів

Хорватія після приєднання до Шенгенської зони переживає туристичний бум. Країна довго закривала очі на непристойну поведінку туристів, але тепер цьому вирішили покласти край.

У туристичних містах Хорватії запровадили суворі правила для некультурних гостей країни. За порушення можна отримати штраф аж до 4 000 євро. За що саме можна дорого поплатитися в Хорватії – читайте далі.

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Заборони для туристів

На вулицях людних міст Хорватії встановлюють спеціальні таблички з новими туристичними правилами. На них попередження про штрафи за непристойну поведінку: бійки, словесні образи та вживання алкоголю в заборонених місцях (наприклад, біля шкіл). Також під забороною прогулянки містом з голим торсом.

Туристів можуть оштрафувати в Хорватії, якщо вони:

Гуляють містом без сорочки або в купальнику;

Носять одяг, який пропагує вживання наркотиків;

Сплять у громадських місцях;

Вилазять на пам'ятники;

Справляють природні потреби в громадських місцях;

Вживають алкоголь у заборонених місцях.

Дубровник проти засилля туристів

На кожного місцевого жителя Дубровника припадає аж 36 туристів. Місто потрапило до списку найбільш переповнених напрямків у світі. Тому Дубровник впроваджує свої методи боротьби з натовпами туристів.

Дубровник став надзвичайно популярним через зйомки "Гри престолів‎" / Фото Unsplash

Тут заборонили використовувати валізи на коліщатках у Старому місті через надмірний шум. Мер міста наголосив, що туристи мусять в такому разі залишати свій багаж в аеропорту і домовлятися про його доставку прямо до дверей готелю.