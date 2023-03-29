Хорватия отменяет проверку документов в аэропортах

Принадлежность к Шенгенской зоне предполагает отсутствие контроля на границах с другими государствами зоны. Теперь и в Хорватии, которая присоединилась к Шенгену в январе 2023 года, отменяют контроль в воздушных пунктах.

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Что изменится для пассажиров?

Отныне все рейсы в пределах Шенгенской зоны в аэропортах Хорватии будут сочтены внутренними. Это приводит к тому, что пассажиры, прилетающие или улетающие в страны Шенгена, не будут проходить паспортную проверку. В то же время те, кто будет прибывать из стран, не входящих в зону, будут проходить контроль. Изменения вводятся в девяти международных аэропортах страны.

Режим въезда в Хорватию в аэропортах теперь будет таким, как и с 1 января на дорогах, железнодорожных переездах и морских портах,

– отметил премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Туристам важно помнить, что находиться в Хорватии можно в пределах 90-дневного периода, разрешенного безвизовым режимом. Если раньше путешественники использовали страну для аннуляции количества дней, теперь это сделать не удастся.

Изменения в системе контроля пассажиров произойдут в 7 международных аэропортах Хорватии, имеющих статус международных:

Загребе,

Сплите,

Дубровнике,

Риеце,

Пуле,

Задаре,

Осиеке.

Преимущества для Хорватии

Отсутствие паспортного контроля означает более быстрые путешествия. В одном из аэропортов подсчитали, что пассажиру нужно всего 5 – 10 минут, чтобы выйти из самолета и покинуть аэропорт.

Добавим, что представители хорватских аэропортов отмечают, что с радостью приветствуют изменения. Власти страны надеются, что новые изменения увеличат поток туристов в Хорватию, которая привлекает людей Адриатическим морем и живописным пейзажам.