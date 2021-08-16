Полицейский Виталий рассказывает, что одним из самых популярных нарушений является вождение в нетрезвом состоянии. Как выходец из Украины стал американским копом – далее в материале.

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По словам украинца, в США определенный конкретный показатель в количествах промилле, когда водитель может садиться за руль, и он больше, чем в Украине. Из-за пренебрежения этим показателем, множество украинцев в США попадают в неприятности.

Как украинец стал копом в США

Виталий рассказывает, что в работе американского полицейского нет никаких шаблонов. Здесь полицейский – это прежде всего желающий помочь, а не наказать.

На службе Виталий получает около 100 тысяч долларов в год, что для США является довольно хорошей зарплатой. Работает украинец в ночную смену, которая длится 12 часов.

В США тернопольчанин приехал в начале 2000-х годов. Сначала работал водителем грузовика, а когда заполнил заявку на обучение в полицейской академии, сам удивился, что его приняли туда с первого раза.

Я хотел влиться и жить по тем стандартам, по которым привыкли жить все остальные жители США,

– рассказывает Виталий.

Обучение в академии продолжалось 9 месяцев. Первые полтора года украинец работал патрульным в Филадельфии, а затем подал заявку на переход в участок в окрестностях штата, где сосредоточена большая община соотечественников.

Как сейчас работает украинский полицейский

Почетная консул Украины в штате Пенсильвания Ирина Мазур рассказывает, что украинское общество давно нуждалась в украиноязычном представителе правоохранительных органов в регионе.

Новоприбывшие украинцы не всегда знают свои права и не всегда могут объясниться с англоязычными полицейскими,

– радуется появлению Виталия консул.

В отделении Виталий имеет напарника Александра Сергеева, выходца из Киргизии. Тот помогает украинцу справляться с местными нарушителями закона, которые общаются исключительно на русском. Ребята уверяют, что им нравится совместная работа – хотя оружия более чем достаточно, договорится с преступниками можно на словах, без применения силы, благодаря отсутствию языкового барьера.

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