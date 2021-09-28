"Холодильник наповнений добром": у Польщі створили цікавий соціальний проєкт

У Польщі щороку викидають близько 5 мільйонів тонн їжі. 60% харчів потрапляють до смітників. Водночас багато людей у світі страждають від недоїдання. Щоб цьому запобігти, в Кракові стартує благодійний проєкт "Холодильник наповнений добром" (Lodówka pełna dobra).

Про це повідомляють на міському порталі Кракова. Такою діяльністю місто просуває ідею фудшерінгу (назва foodsharing походить від англійських слів food – їжа і sharе – ділитися).

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Детальніше про соціальний проєкт у Кракові

В кількох локація у Кракові встановили спеціальні холодильники. Кожен, хто хоче долучитися до благодійності, може принести свою зайву їжу і покласти до них. Харчові продукти будуть доступні тим, хто дійсно їх потребує.

Тож жителям Кракова наполегливо рекомендують не викидати придатну до вживання їжу, а таким чином подарувати харчі безхатькам та нужденним.

Холодильники від проєкту розмістили на таких вулицях:

Sas-Zubrzyckiego, 10;

Sudolska, 7a;

Szkolne, 20.

Які продукти можна залишати

Ініціатори проєкту просять залишати лише ті продукти, які благодійник хотів би з'їсти сам: овочі, фрукти, випічку тощо.

Якщо людина хоче залишити готову страву (наприклад, банку з супом, якого зварила забагато, чи шматок торту), то слід вказати дату виготовлення страви та з чого вона складається.

Категорично не можна залишати сирі продукти (м'ясо, рибу, продукти, що містять сирі яйця), зіпсуту їжу та алкоголь.