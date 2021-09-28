"Холодильник наповнений добром": у Польщі створили цікавий соціальний проєкт
Джерело:Krakow.pl
У Польщі щороку викидають близько 5 мільйонів тонн їжі. 60% харчів потрапляють до смітників. Водночас багато людей у світі страждають від недоїдання. Щоб цьому запобігти, в Кракові стартує благодійний проєкт "Холодильник наповнений добром" (Lodówka pełna dobra).
Про це повідомляють на міському порталі Кракова. Такою діяльністю місто просуває ідею фудшерінгу (назва foodsharing походить від англійських слів food – їжа і sharе – ділитися).
Актуально Польща відкрита для українців: як із цієї країни надсилати гроші рідним із вигодою для себе
Детальніше про соціальний проєкт у Кракові
В кількох локація у Кракові встановили спеціальні холодильники. Кожен, хто хоче долучитися до благодійності, може принести свою зайву їжу і покласти до них. Харчові продукти будуть доступні тим, хто дійсно їх потребує.
Тож жителям Кракова наполегливо рекомендують не викидати придатну до вживання їжу, а таким чином подарувати харчі безхатькам та нужденним.
Холодильники від проєкту розмістили на таких вулицях:
- Sas-Zubrzyckiego, 10;
- Sudolska, 7a;
- Szkolne, 20.
Які продукти можна залишати
Ініціатори проєкту просять залишати лише ті продукти, які благодійник хотів би з'їсти сам: овочі, фрукти, випічку тощо.
Якщо людина хоче залишити готову страву (наприклад, банку з супом, якого зварила забагато, чи шматок торту), то слід вказати дату виготовлення страви та з чого вона складається.
Категорично не можна залишати сирі продукти (м'ясо, рибу, продукти, що містять сирі яйця), зіпсуту їжу та алкоголь.