Об этом сообщается на городском портале Кракова. Такой деятельностью город продвигает идею фудшерингу (название foodsharing происходит от английских слов food – еда и sharе – делиться).
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Подробнее о социальном проекте в Кракове
В нескольких локация в Кракове установили специальные холодильники. Каждый, кто хочет приобщиться к благотворительности, может принести свою лишнюю пищу и положить в них. Продукты будут доступны тем, кто действительно в них нуждается.
Поэтому жителям Кракова настойчиво рекомендуют не выбрасывать пригодную к употреблению пищу, а таким образом подарить продукты бездомным и нуждающимся.
Холодильники от проекта разместили на таких улицах:
- Sas-Zubrzyckiego, 10;
- Sudolska, 7a;
- Szkolne, 20.
Какие продукты можно оставлять
Инициаторы проекту просят оставлять только те продукты, которые благодетель хотел бы съесть сам: овощи, фрукты, выпечку и тому подобное.
Если человек хочет оставить готовое блюдо (например, банку с супом, которого сварил слишком много, или кусок торта), то следует указать дату изготовления блюда и из чего оно состоит.
Категорически нельзя оставлять сырые продукты (мясо, рыбу, продукты, содержащие сырые яйца), испорченную еду и алкоголь.