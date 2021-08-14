Holiday, vacation, day off: у чому різниця
Джерело:інстаграм Language Factory
Тема відпочинку є дуже актуальною влітку. Тим паче, що серпень є найпопулярнішим місяцем для відпусток. Вчимося правильно висловлюватися про відпочинок від роботи англійською мовою.
Терміни holiday, vacation та day off можна використати для означення поняття відпустки. Та варто розуміти, у яких ситуаціях доречно вживати те чи інше слово.
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Коли вживати holiday, vacation і day off
Holiday
Holiday є британською версією слів відпочинок та канікули. Також цей термін використовують тоді, коли йдеться про свята (релігійні чи державні).
Приклади вживання holiday:
- Students are on holiday – студенти на канікулах.
- Easter is my favorite holiday – Великдень є моїм улюбленим святом.
Vacation
Vacation характерне для американської версії англійської мови. Воно теж означає відпустку та канікули. Отже, все залежить від того, з яким носієм мови спілкується людина. Якщо бесіда про відпочинок ведеться з британцем, то варто вжити у розмові термін holiday. А от громадянин США надасть перевагу vacation. Та для означення свята все ж варто обрати holiday.
Приклад вживання vacation:
- It'll be summer vacation in three weeks – я буду у відпустці впродовж трьох тижнів.
Також holiday і vacation означають проводити відпустку.
Day-off
Якщо попередні слова можна вважати синонімами, то з day off слід бути обережним. Його варто застосовувати тоді, коли йдеться про одноденний відпочинок. Так що, day-off означає один вихідний.
Приклад вживання day off:
- His boss gave him the day off – його керівник дав йому один вихідний.