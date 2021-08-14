Holiday, vacation, day off: в чем разница
Источник:инстаграм Language Factory
Тема отдыха очень актуальна летом. Тем более, что август является самым популярным месяцем для отпусков. Учимся правильно высказываться об отдыхе от работы на английском языке.
Слово holiday, vacation и day off можно использовать для описаний отпуска. Но стоит понимать, в каких ситуациях уместно употреблять то или иное слово.
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Когда употреблять holiday, vacation и day off
Holiday
Holiday является британской версией слов отдых и каникулы. Также этот термин используется, когда речь идет о праздниках (религиозных или государственных).
Примеры употребления holiday:
- Students are on holiday – студенты на каникулах.
- Easter is my favorite holiday – Пасха является моим любимым праздником.
Vacation
Слово vacation характерно для американской версии английского языка. Оно тоже означает отпуск или каникулы. Итак, все зависит от того, с каким носителем языка общается человек. Если беседа об отдыхе ведется с британцем, то следует употребить в разговоре holiday. А вот гражданин США предпочтет vacation. Но для описания праздника все же стоит выбрать holiday.
Пример употребления vacation:
- It'll be summer vacation in three weeks – я буду в отпуске в течение трех недель.
Также holiday и vacation означают проводить отпуск.
Day-off
Если предыдущие слова можно считать синонимами, то с day off следует быть осторожным. Его следует применять тогда, когда речь идет об однодневном отдыхе. Ведь day-off означает один выходной.
Пример употребления day off:
- His boss gave him the day off – его руководитель дал ему один выходной.