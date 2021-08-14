Holiday, vacation, day off: в чем разница

Тема отдыха очень актуальна летом. Тем более, что август является самым популярным месяцем для отпусков. Учимся правильно высказываться об отдыхе от работы на английском языке.

Слово holiday, vacation и day off можно использовать для описаний отпуска. Но стоит понимать, в каких ситуациях уместно употреблять то или иное слово.

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Когда употреблять holiday, vacation и day off

Holiday

Holiday является британской версией слов отдых и каникулы. Также этот термин используется, когда речь идет о праздниках (религиозных или государственных).

Примеры употребления holiday:

Students are on holiday – студенты на каникулах.

Easter is my favorite holiday – Пасха является моим любимым праздником.

Vacation

Слово vacation характерно для американской версии английского языка. Оно тоже означает отпуск или каникулы. Итак, все зависит от того, с каким носителем языка общается человек. Если беседа об отдыхе ведется с британцем, то следует употребить в разговоре holiday. А вот гражданин США предпочтет vacation. Но для описания праздника все же стоит выбрать holiday.

Пример употребления vacation:

It'll be summer vacation in three weeks – я буду в отпуске в течение трех недель.

Также holiday и vacation означают проводить отпуск.

Day-off

Если предыдущие слова можно считать синонимами, то с day off следует быть осторожным. Его следует применять тогда, когда речь идет об однодневном отдыхе. Ведь day-off означает один выходной.

Пример употребления day off: