Про свої наміри Марія розповіла журналістам телеканалу NBCChicago. Каже, маршрут запланувала в один кінець. Над рішенням думала недовго.

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Як жителька Чикаго вирішила підтримати Україну в часи війни

За словами Марії, їй емоційно важко бути в далеких краях, коли друзі та знайомі в Україні відстоюють свою свободу. Тому вона вирішила, що їй буде краще перебувати поруч і допомагати країні, в якій вона народилася.

Я сильна і вперта. Крім того, я володію практично всіма мовами регіону, де розташована Україна. Я говорю російською, українською, польською, німецькою, англійською мовами, тому можу бути корисною,

– говорить Марія.

Марія запалилася бажанням прибути в Україну після перегляду численних новинних сюжетів. З нею поїде її партнер. Жінка каже, що не дуже хотіла, аби він виїжджав, але чоловік не захотів відпускати її одну.

Я сподіваюся, що поки я приїду в Україну, все це уже закінчиться,

– надіється українка.

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