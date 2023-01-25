Так, давно відомо, що коли йдеться про харчування у лікарнях Польщі, то не варто багато очікувати. Відоме польське видання Polityka – Super Express попросило своїх читачів поділитися знімками лікарняної їжі, тож дивіться далі, що з цього вийшло.

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Яка ситуація з харчуванням в польських лікарнях

Раніше в лікарнях працювали кухні, тому пацієнти отримували свіжі й теплі порції сніданку, обіду та вечері. Сьогодні ж медзаклади обслуговують підприємства громадського харчування.

І сьогодні уже звичні порції – це скромні набори продуктів, які важко назвати збалансованим харчуванням. Найчастіше на фото, якими поділилися пацієнти, видно, що в лікарняному харчуванні переважають: білий хліб, м'ясо і зовсім небагато овочів.

До слова! У 2020 році громадська мережа Watchdog Polska, зібравши дані з понад 500 лікарень країни, повідомила, що щоденне харчування для одного пацієнта коштує близько 7 злотих.

Чим годують пацієнтів у лікарнях Польщі



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka