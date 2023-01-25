Так, давно известно, что когда речь идет о питании в больницах Польши, то не стоит многого ожидать. Известное польское издание Polityka – Super Express попросило своих читателей поделиться снимками больничной пищи и смотрите дальше, что из этого вышло.
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Какая ситуация с питанием в польских больницах
Раньше в больницах работали кухни, поэтому пациенты получали свежие и теплые порции завтрака, обеда и ужина. Сегодня же медучреждения обслуживают предприятия общественного питания.
И сегодня уже привычные порции – это скромные наборы продуктов, которые трудно назвать сбалансированным питанием. Чаще всего на фото, которыми поделились пациенты, видно, что в больничном питании преобладают: белый хлеб, мясо и совсем немного овощей.
Чем кормят пациентов в больницах Польши
Фото: polityka
Фото: polityka
Фото: polityka
Фото: polityka
Фото: polityka
Фото: polityka
Фото: polityka
Фото: polityka
Фото: polityka
Фото: polityka