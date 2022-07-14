Аеропорт "Хітроу" в Лондоні закликає припинити продаж авіаквитків: в чому причина

В аеропортах по всій Європі продовжується справжній хаос. Люди почали масово подорожувати з початком літнього туристичного сезону після COVID-паузи.

"Хітроу" закликає припинити продаж авіаквитків

Їм доводиться терпіти хвилі затримок, скасувань і довжелезні черги. На тлі цього лондонський аеропорт "Хітроу" вимагає від авіакомпаній припинити продаж авіаквитків через нього.

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Летовище заявляє, що його потужності не справляються з хаосом, викликаним надмірним пасажиропотоком в літній туристичний сезон.

Відзначається, що хоча рішення про припинення продажу квитків зазвичай приймається самими авіакомпаніями, "Хітроу" намагається своїми силами зупинити хвилю затримок, скасувань і черг.

Водночас ще до цієї заяви декілька місцевих і міжнародних авіакомпаній вже скоротили свої пропозиції за кількістю рейсів, проте лондонський аеропорт вважає, що їхні зусилля не принесли значних результатів.

Хаос в аеропортах Європи

нові вимоги можуть призвести до скасування існуючих бронювань рейсів і скорочення варіантів рейсів для туристів цього літа.

У всій Європі аеропорти зіткнулися з масовими затримками і скасуваннями авіарейсів та величезними чергами з початком літнього туристичного сезону.

Серед основних причин – наслідки довгої паузи через пандемію коронавірусу, від якої страждав увесь світ впродовж 2 років. З одного боку, авіагалузь не розрахувала на такий попит, а з іншого – досі відчуває нестачу персоналу, оскільки було чимало скорочень.

Також певний вплив на ситуацію мала і розв'язана росією жорстока війна в Україні.