"Хитроу" призывает прекратить продажу авиабилетов

Им приходится терпеть волны задержек, отмен и длиннющих очередей. На фоне этого лондонский аэропорт "Хитроу" требует от авиакомпаний прекратить продажу авиабилетов через него.

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Аэродром заявляет, что его мощности не справляются с хаосом, вызванным чрезмерным пассажиропотоком в летний туристический сезон.

Отмечается, что хотя решение о прекращении продажи билетов обычно принимается самими авиакомпаниями, "Хитроу" пытается своими силами остановить волну задержек, отмен и очередей.

В то же время, еще до этого заявления несколько местных и международных авиакомпаний уже сократили свои предложения по количеству рейсов, однако лондонский аэропорт считает, что их усилия не принесли значительных результатов.

Обратите внимание: новые требования могут привести к отмене существующих бронирования рейсов и сокращению вариантов рейсов для туристов этим летом.

Хаос в аэропортах Европы

Во всей Европе аэропорты столкнулись с массовыми задержками, отменами авиарейсов и огромными очередями с началом летнего туристического сезона.

Среди основных причин – последствия долгой паузы из-за пандемии коронавируса, от которой страдал весь мир на протяжении 2 лет. С одной стороны, авиаотрасль не рассчитала на такой спрос, а с другой – до сих пор испытывает нехватку персонала, поскольку было много сокращений.

Также определенное влияние на ситуацию оказала и развязанная россией жестокая война в Украине.