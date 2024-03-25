Тривожну інформацію оприлюднили Ян Керролл та Леннерт Воутерс. Разом з командою професіоналів вони працювали над дослідженням: як можна зламати готельні ключі-картки Saflok.

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Що показало дослідження

Керролл та Воутерс довели, що це можна зробити за декілька митей. Спершу потрібно отримати будь-яку картку-ключ від готелю, який є ціллю. Далі з цієї картки потрібно зчитати спеціальний код. У цьому допоможе пристрій RFID, ціна на який стартує від 300 доларів.

Наступний крок – "написання" двох власних карток-ключів. Одна з них має зчитати дані замка, а друга – його відімкнути.

Два швидких натискання – і ми відчиняємо двері,

– мовиться у повідомленні.

Цей результат можна назвати катастрофою світового масштабу. Адже системи карток-ключів Saflok встановлені приблизно на 3 мільйонах дверей у 131 країні світу.

Наголошують, що наразі єдиним шансом вберегтися від зламу, є оновити або замінити систему управління та залучити експерта, який зможе вручну перепрограмувати кожен замок.

Дослідження провели, аби виявити недоліки у системі Saflok. А результат перевищив очікування.