Тревожную информацию обнародовали Ян Кэрролл и Леннерт Воутерс. Вместе с командой профессионалов они работали над исследованием: как можно взломать гостиничные ключи-карты Saflok.

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Что показало исследование

Кэрролл и Воутерс доказали, что это можно сделать за несколько мгновений. Сначала нужно получить любую карточку-ключ от отеля, который является целью. Далее с этой карты нужно считать специальный код. В этом поможет устройство RFID, цена на которое стартует от 300 долларов.

Следующий шаг – "написание" двух собственных карточек-ключей. Одна из них должна считать данные замка, а вторая – его открыть.

Два быстрых нажатия – и мы открываем дверь,

– говорится в сообщении.

Этот результат можно назвать катастрофой мирового масштаба. Ведь системы карточек-ключей Saflok установлены примерно на 3 миллионах дверей в 131 стране мира.

Отмечают, что сейчас единственным шансом уберечься от взлома, является обновить или заменить систему управления и привлечь эксперта, который сможет вручную перепрограммировать каждый замок.

Исследование провели, чтобы выявить недостатки в системе Saflok. А результат превысил ожидания.