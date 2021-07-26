Гуртожиток – лише для вакцинованих: польський університет зробив неочікувану заяву

Тільки повністю вакциновані проти COVID-19 люди зможуть подати заяву на проживання в гуртожитку Сілезького університету в Катовіце у новому навчальному році. Також в кампусах цього навчального закладу будуть організовані пункти щеплення.

Про це повідомив ректор університету Ришард Козіолек. Професор зазначив, що це рішення покликане зупинити поширення коронавірусу.

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Нові особливості навчання у Сілезькому університеті

Ректор навчального закладу пояснив, що відвідувати заняття в стінах університету зможуть всі студенти, не залежно від того вакциновані вони чи ні. Кожен студент у цьому плані має свободу вибору і самостійно несе відповідальність за раціональну турботу про себе та інших, висловився професор. Але є один виняток, додав він, який стосується проживання у гуртожитках: університет забезпечуватиме житлом лише тих, хто пройшов повну вакцинацію і може підтвердити це відповідним COVID-сертифікатом.

Ришард Козіолек закликав усіх, хто ще не отримав вакцину, зробити це найближчим часом, щоб подбати про себе, свої родини та колег з університету.

Ми ставимо цю умову перед попередженням про нову хвилю епідемій, а також з переконанням, що перебування в безпосередній близькості в кімнатах і коридорах студентських гуртожитків піддає вас особливому ризику зараження,

– зазначив ректор.

Також він оголосив, що в кампусах Сілезького університету будуть організовані пункти вакцинації. Вони працюватимуть в інтенсивному режимі.

Що стосується навчального процесу, то ректор вважає, що епідеміологічна ситуація дозволяє повернутися до денного навчання замість дистанційного. Студенти зможуть відвідувати університет у звичайному режимі з 1 жовтня.

Нагадуємо, що в Польщі повну вакцинацію пройшли вже 44,5% населення.

Загалом було введено 33,6 мільйона доз вакцин.

У країні використовують препарати таких виробників: Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

Українці, які мають Карту поляка, можуть отримати вакцину у Польщі без додаткових вимог.